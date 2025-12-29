Manovra al via la discussione in Aula

È iniziata in Aula a Montecitorio la discussione sulla fiducia alla manovra. La sessione prevede dichiarazioni di voto che si protrarranno nel corso della serata. L’iter parlamentare rappresenta un momento importante per valutare le linee del provvedimento e il suo impatto sulle politiche nazionali. L’attenzione è rivolta alle prossime fasi del confronto parlamentare, fondamentale per l’approvazione definitiva del testo.

Articolo in aggiornamento Sarà una lunga serata in Aula a Montecitorio dove sono in corso le dichiarazioni di voto sulla fiducia alla manovra. Presenti, tra gli altri, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, il vicepremier Antonio Tajani e il viceministro Maurizio Leo. " La Lega chiede di ridurlo ulteriormente, vedremo durante il 2026 ", ha dichiarato Giorgetti ai giornalisti prima di entrare in Aula per l'esame della manovra, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano della richiesta della Lega, attraverso un ordine del giorno, di sospendere l'aumento dell'età pensionabile previsto dalla manovra.

