Manovra | al via alla Camera il voto di fiducia Giorgetti | Sull' età pensionabile vedremo nel 2026

Nella Camera dei Deputati è iniziata la votazione sulla fiducia al governo in merito alla legge di Bilancio, dopo le dichiarazioni di voto. Giorgetti ha affermato che sulla questione dell’età pensionabile si discuterà nel 2026. La seduta prosegue con il voto per appello nominale, un passaggio fondamentale nel percorso legislativo.

AGI - Terminate le dichiarazioni di voto, è iniziata nell'Aula della Camera la votazione per appello nominale sulla fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio. Una volta terminata la votazione sulla fiducia posta dal governo sulla legge di Bilancio, l'Aula della Camera andrà avanti ad oltranza, anche oltre la mezzanotte ove necessario, fino al termine dell'esame e dei voti sugli ordini del giorno (in tutto 239) presentati sulla manovra. È quanto si apprende al termine della conferenza dei capigruppo della Camera. L'Aula poi riprenderà domani mattina alle 11 con le dichiarazioni di voto e i l voto finale per il via libera definitivo alla manovra. 🔗 Leggi su Agi.it

