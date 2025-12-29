Oggi alla Camera si svolgono le dichiarazioni di voto sulla fiducia richiesta dal Governo sulla legge di Bilancio. L'esito di questa fase sarà determinante per l'approvazione del documento, che rappresenta un momento importante nel percorso legislativo. La discussione si svolge nel rispetto delle procedure parlamentari, con l'obiettivo di garantire un esame approfondito e trasparente del provvedimento.

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Al via alla Camera le dichiarazioni di voto sulla fiducia posta dal Governo sulla legge di Bilancio. La chiama avrà inizio alle 20.20. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Manovra: al via alla Camera dichiarazioni di voto su fiducia**

