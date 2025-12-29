Manovra 2026 valanga di ordini del giorno | dai fondi per gli affitti alla campagna sulla fertilità

La Manovra 2026 si avvicina alla fase conclusiva, con numerosi ordini del giorno pronti per essere discussi. Tra le proposte in campo, si segnalano interventi sui fondi per gli affitti e iniziative dedicate alla promozione della fertilità. Questo passaggio rappresenta un momento importante nel processo di definizione delle politiche economiche e sociali per il prossimo anno.

La Manovra 2026 è ormai in dirittura d’arrivo, tanto che già sono sulla rampa di lancio gli Ordini del giorno. Si va dai fondi per gli affitti alla campagna per la fertilità femminile, dai ponti alle strade ai salari. Sono 239 gli Odg presentati dai gruppi parlamentari e che verranno discussi dopo il voto di fiducia alla Camera dei deputati. La Manovra 2026 sarà quindi approvata definitivamente. Si tratta di sollecitazioni e impegni al governo a valutare misure che non sono entrate nella Manovra o a correggere quelle che invece sono state introdotte. Alcuni Odg chiedono stanziamenti, altri di norme apposite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

