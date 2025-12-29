Manovra 2026 in diretta il rush finale alla Camera | le dichiarazioni di voto dalle 18 | 40 domani il via libera definitivo
Alle ore 18:40 di oggi, si svolgono in diretta alla Camera le dichiarazioni di voto sulla Manovra 2026, segnando il rush finale del percorso legislativo. Domani, si attende il via libera definitivo della legge di bilancio del governo Meloni. Segui con attenzione gli aggiornamenti su questa fase decisiva del processo parlamentare.
Le dichiarazioni di voto sulla Manovra 2026 in diretta alla Camera dalle ore 18:40: rush finale in Aula per la legge di bilancio del governo Meloni. Dopo le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama, è prevista una seduta notturna. Il voto finale è atteso per domattina, entro le 13. 🔗 Leggi su Fanpage.it
