Manovra 2026 in diretta il rush finale alla Camera | dichiarazioni di voto verso via libera definitivo Giorgetti | Pensioni? Vedremo nel 2026

Alle 18:40 la Camera dei Deputati inizia le dichiarazioni di voto sulla Manovra 2026, segnando il rush finale per l’approvazione della legge di bilancio del governo Meloni. In questa fase, si definiscono gli ultimi passaggi prima del via libera definitivo. Tra i protagonisti, Giancarlo Giorgetti ha commentato le pensioni, rimandando a un approfondimento nel 2026. Segui in diretta gli sviluppi di questa importante sessione parlamentare.

Le dichiarazioni di voto sulla Manovra 2026 in diretta alla Camera dalle ore 18:40: rush finale in Aula per la legge di bilancio del governo Meloni. Dopo le dichiarazioni di voto sulla fiducia e la chiama, è prevista una seduta notturna. Il voto finale è atteso per domattina, entro le 13. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Manovra 2026, in diretta il rush finale alla Camera: le dichiarazioni di voto dalle 18:40, domani il via libera definitivo

Leggi anche: Manovra all'ultimo miglio: via al voto di fiducia alla Camera. Giorgetti: «Pensioni? Vedremo nel 2026» | La diretta dall'Aula

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Manovra 2026, rush finale: domenica 28 in Aula alla Camera, lunedì 29 il voto di fiducia; Manovra al rush finale. FdI punta già al dopo: condono e bollette in pole; Manovra 2026, via libera della commissione. In Aula lunedì – La diretta; Manovra, governo chiede la fiducia alla Camera: entro domani l'ok finale.

Manovra 2026, in diretta il rush finale alla Camera: le dichiarazioni di voto dalle 18:40, domani il via libera definitivo - Le dichiarazioni di voto sulla Manovra 2026 in diretta alla Camera dalle ore 18:40: rush finale in Aula per la legge di bilancio del governo Meloni ... fanpage.it