Manovra 2026 in diretta il rush finale alla Camera | approvata la fiducia domani via libera definitivo Giorgetti | Pensioni? Vedremo nel 2026

Inizia il rush finale alla Camera per l'approvazione della Manovra 2026, con la fiducia già approvata e il voto finale previsto per domani. La discussione in Aula rappresenta un passaggio importante nel processo di approvazione della legge di bilancio del governo Meloni. Le dichiarazioni di voto sono attese dalle ore 18:40, mentre si discute anche di questioni come le pensioni, che saranno approfondite nel corso della giornata.

