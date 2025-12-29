Manovra 2026 dal bonus mamme lavoratrici al calcolo Isee dall' ADI alla carta Dedicata a te | tutte le novità per le famiglie

La Manovra 2026 si avvicina alla sua definitiva approvazione alla Camera, con le ultime modifiche in fase di definizione. Tra le novità previste ci sono il bonus per le mamme lavoratrici, il calcolo dell’Isee, l’ADI e la carta “Dedicata a te”, tutte misure rivolte a sostenere le famiglie. Questo articolo offre una panoramica chiara e dettagliata delle principali novità approvate nella prossima legge di Bilancio.

Manovra 2026, ci siamo. La legge di Bilancio oramai verso il traguardo finale alla Camera. Si limano gli ultimi dettagli, ma le misure sono ormai decise.

Taglio dell'Irpef, bonus mamme e ristrutturazioni, rottamazione: le novità in arrivo nel 2026. Guida alla Manovra - Dopo il via libera del Senato la legge di Bilancio si appresta ad approdare alla Camera dove il 30 dicembre, un giorno prima dell'ultimo giorno ... msn.com

Bonus mamme lavoratrici, come cambia il contributo nel 2026 - La Legge di Bilancio per il 2026 ha alzato l’assegno di 20 euro, portandolo a 60 euro per ogni donna lavoratrice che abbia i requisiti, e per ogni mese lavorato, fino quindi a 720 euro annui. tg24.sky.it

Ora che la manovra 2026 è di fatto chiusa, il governo Meloni si prepara agli ultimi provvedimenti dell’anno. A breve potrebbe arrivare sul tavolo del Cdm anche il decreto Energia in lavorazione, che prevede un bonus bollette da 55 euro: https://fanpa.ge/vOcGq - facebook.com facebook

Irpef, pensioni, affitti brevi, Tfr, bonus casa: tutte le misure della manovra | Giorgetti: «Fatto cose che sembravano impossibili» x.com

