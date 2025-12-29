Manfredi | A Napoli abbiamo migliorato la riscossione ridotto gli sprechi e messo insieme rigore e crescita
Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha illustrato i risultati ottenuti nella gestione della città, evidenziando miglioramenti nella riscossione, riduzione degli sprechi e un equilibrio tra rigore e crescita. In un'intervista al Foglio, ha approfondito anche temi di politica nazionale e le prospettive per le future elezioni, offrendo uno sguardo sulla direzione strategica dell’amministrazione cittadina.
Gaetano Manfredi, in una lunga intervista a Carmelo Caruso del Foglio, ha affrontato diversi argomenti che spaziano dall'amministrazione della città di cui è sindaco, sino alla politica nazionale e alle prossime elezioni politiche. "Il Pd parla troppo poco di economia e non è pronto a battere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
