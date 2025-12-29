Manfredi | A Napoli abbiamo migliorato la riscossione ridotto gli sprechi e messo insieme rigore e crescita

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha illustrato i risultati ottenuti nella gestione della città, evidenziando miglioramenti nella riscossione, riduzione degli sprechi e un equilibrio tra rigore e crescita. In un'intervista al Foglio, ha approfondito anche temi di politica nazionale e le prospettive per le future elezioni, offrendo uno sguardo sulla direzione strategica dell’amministrazione cittadina.

Sindaco Manfredi: "Novità trasporti e palazzetti, ma problema traffico. Su viabilità e sicurezza..." - Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. tuttonapoli.net

Il neo presidente è il fratello minore dell’attuale sindaco di Napoli e presidente Anci, Gaetano Manfredi. - facebook.com facebook

Napoli, Manfredi: la sirena Parthenope sul Monte Echia. E lancia B&b in periferia x.com

