mamma e figlie neonate investite a riccione sulle strisce paura sulla statale 16

Il 29 dicembre 2025 a Riccione, una mamma e le sue due figlie neonate sono state coinvolte in un incidente mentre attraversavano sulle strisce pedonali lungo la Statale 16. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità, intervenute prontamente sul luogo per soccorrere le persone coinvolte. La dinamica e le eventuali responsabilità sono al momento al centro delle indagini.

Riccione, 29 dicembre 2025 – Una mamma e le due figlie neonate investite mentre attraversano sulle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto a Riccione nel pomeriggio di sabato, intorno alle 16. Un’auto ha travolto la donna e le bimbe, due sorelline di 9 mesi, che stava portando con il passeggino. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Riccione. Dopo le prime cure sul posto, la donna e le neonate sono state portate all’ospedale ‘Ceccarini’ di Riccione per gli accertamenti del caso. Per fortuna nè la madre né le due bimbe hanno subito gravi conseguenze. L’incidente lungo la Statale 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

