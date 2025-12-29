Mamma e figlia morte per intossicazione indagati cinque medici del Cardarelli di Campobasso
Cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa di un’intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. embedpost id="2149162" Il marito della donna, ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma, resta in gravi condizioni. Le ipotesi di reato avanzate dalla. 🔗 Leggi su Feedpress.me
