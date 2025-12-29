Cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute per un’intossicazione alimentare a Pietracatella. L’indagine mira a chiarire le cause e le eventuali responsabilità legate al caso, che ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra le autorità sanitarie.

Cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa di un’intossicazione alimentare a Pietracatella, in provincia di Campobasso. embedpost id="2149162" Il marito della donna, ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma, resta in gravi condizioni. Le ipotesi di reato avanzate dalla. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mamma e figlia morte per intossicazione, indagati cinque medici del Cardarelli di Campobasso

Leggi anche: Intossicazione alimentare a Campobasso: cinque indagati per morte madre e figlia

Leggi anche: Mamma e figlia morte per intossicazione a Natale, cinque indagati

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Intossicazione alimentare, morte mamma e figlia. Per due volte mandate via dal pronto soccorso; Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Mamma e figlia morte dopo la cena di Natale. Cosa hanno mangiato prima di stare male e le dimissioni (per due volte) dall'ospedale; Madre e figlia 15enne morte per un'intossicazione alimentare.

Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso, indagati 5 medici - Cinque medici dell' ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa di un' intossicazione alimentare a ... italiaoggi.it