Mamma e figlia morte per intossicazione alla vigilia di Natale a Campobasso indagati cinque medici

Una famiglia di Campobasso è stata colpita da una tragedia alla vigilia di Natale, con mamma e figlia morte per intossicazione. Sono attualmente indagati cinque medici. La notizia, accompagnata da una foto di anni fa che ritrae momenti di spensieratezza, suscita dolore e sgomento nella comunità, che cerca di comprendere quanto accaduto.

Una immagine di qualche anno fa: una famiglia spensierata e allegra. E' la foto che circola sui social in queste ore e che racconta di una famiglia oggi distrutta da una tragedia che una intera comunità non riesce a comprendere. Si può ancora morire per una intossicazione alimentare? E' quello che in Molise tutti si chiedono. A fare luce su cosa sia accaduto nella casa di Pietracatella nelle.

Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso, indagati 5 medici. Padre ricoverato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso, indagati 5 medici. tg24.sky.it

Madre e figlia morte per sospetta intossicazione. Si attende l'esito delle autopsie - Gli esami tossicologici e le analisi cliniche puntano a chiarire se si sia trattato di una contaminazione alimentare o chimica. rainews.it

Morte intossicate mamma e figlia: sequestrato il cibo della vigilia, mercoledì autopsie su Antonella e Sara - facebook.com facebook

#NEWS - Mamma e figlia morte per intossicazione alimentare, indagati cinque medici. La tragedia è avvenuta a #Pietracatella, in provincia di #Campobasso, dove hanno perso la vita Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50. La Procura ha iscrit x.com

