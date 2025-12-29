Mamma e figlia morte per intossicazione alimentare | cinque indagati

Cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per omicidio colposo e lesioni colposo, in relazione alla morte di madre e figlia per intossicazione alimentare dopo una cena di pesce e frutti di mare a Natale. L’indagine mira a chiarire eventuali responsabilità nel caso di decesso avvenuto in seguito a complicazioni alimentari. La vicenda solleva questioni sulla gestione delle intossicazioni alimentari e sulla sicurezza in ambito sanitario.

Cinque medici dell’ ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per omicidio colposo e lesioni colpose in relazione al decesso di madre e figlia per intossicazione alimentare dopo una cena a base di pesce e frutti di mare consumata alla vigilia di Natale. Lo scrive l’ Ansa. Sara Di Vita, di 15 anni, e la mamma Antonella Di Ielsi, di 50 anni, erano state dimesse due volte dal pronto soccorso prima di essere ricoverate. Il marito della donna e padre della ragazza, ricoverato all’ospedale Spallanzani di Roma, resta in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Mamma e figlia morte per intossicazione alimentare: cinque indagati Leggi anche: Intossicazione alimentare a Campobasso: cinque indagati per morte madre e figlia Leggi anche: Madre e figlia morte per una intossicazione alimentare a Campobasso, cinque indagati Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Intossicazione alimentare, morte mamma e figlia. Per due volte mandate via dal pronto soccorso; Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Madre e figlia morte dopo un'intossicazione alimentare: erano state dimesse due volte dall'ospedale, 5 indagati; Madre e figlia 15enne morte per un'intossicazione alimentare. Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso, indagati 5 medici - Cinque medici dell' ospedale Cardarelli di Campobasso sono indagati per la morte di Sara Di Vita, di 15 anni, e della mamma, Antonella Di Ielsi, di 50 anni, a causa di un' intossicazione alimentare a ... italiaoggi.it

Campobasso: madre e figlia morte per intossicazione, cinque medici indagati - Sono cinque i medici iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine che ha visto due persone, madre e figlia, morte a ... iltempo.it

Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso, indagati 5 medici. Padre ricoverato - Leggi su Sky TG24 l'articolo Mamma e figlia morte per intossicazione a Campobasso, indagati 5 medici. tg24.sky.it

Morte intossicate mamma e figlia, 5 medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso indagati. «Erano andate 2 volte al pronto soccorso». Grave il marito - facebook.com facebook

Morte intossicate mamma e figlia, dai funghi al pesce tutti sospetti sulla cena prima di Natale x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.