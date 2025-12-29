Mamma e figlia morte intossicate a Natale svolta shock | la notizia è appena arrivata

Una tragica perdita ha colpito la comunità di Pietracatella, in provincia di Campobasso. Durante una cena natalizia, madre e figlia sono decedute a causa di un’intossicazione. La notizia ha suscitato grande dolore e sconcerto tra i residenti, portando le autorità a avviare le indagini per chiarire le cause di questa drammatica vicenda.

Una cena in famiglia, organizzata in casa a pochi giorni dalle festività natalizie, si è trasformata in una tragedia che ha scosso profondamente l'intera comunità di Pietracatella, piccolo centro in provincia di Campobasso. Dopo il pasto, sono comparsi forti dolori addominali, nausea intensa e vomito persistente, sintomi che hanno portato a più accessi al pronto soccorso. Nonostante i ripetuti controlli e le successive dimissioni, per una madre e una figlia non c'è stato nulla da fare. Le due donne sono morte a poche ore di distanza l'una dall'altra, in un quadro clinico riconducibile a una possibile intossicazione alimentare.

Intossicate dalla cena di Natale, Antonella e la figlia Sara (15 anni) avevano mangiato pesce, cozze e funghi - La tavola è imbandita con piatti di pesce e frutti di mare, cozze in particolare, ma anche ... ilgazzettino.it

Madre e figlia morte intossicate: cinque indagati - Sarebbero cinque le persone indagate nell’inchiesta sulla morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute tra la serata di sabato e la mattina di domenica all’o ... zoom24.it

Morte intossicate mamma e figlia, 5 medici dell'ospedale Cardarelli di Campobasso indagati. «Erano andate 2 volte al pronto soccorso». Grave il marito - facebook.com facebook

Morte intossicate mamma e figlia, dai funghi al pesce tutti sospetti sulla cena prima di Natale x.com

