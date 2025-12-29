Mamma e figlia morte dopo la cena di Natale Cosa hanno mangiato prima di stare male e le dimissioni per due volte dall' ospedale
Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara sono decedute a Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre, pochi giorni dopo una cena di Natale. Le cause della loro morte sono ancora da accertare e sarà l'autopsia a chiarire cosa abbia provocato l’intossicazione. Le indagini stanno cercando di ricostruire cosa abbiano mangiato prima di stare male e le possibili ragioni delle due dimissioni dall’ospedale.
Sarà l'autopsia a stabilire cosa ha ucciso Antonella Di Ielsi, 50 anni, e la figlia Sara di soli 15 anni, morte a poche ore di distanza l'una dall'altra tra 27 e 28 dicembre a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare. In ospedale c'è anche il marito di Antonella e papà di Sara. 🔗 Leggi su Today.it
Un fascicolo contro ignoti è quello che si è aperto in Molise in seguito alla morte di una mamma e una figlia di 15 anni decedute a distanza di ore l'una dall'altra forse per un'intossicazione alimentare. Le due erano state rimandate a casa dal pronto soccorso di - facebook.com facebook
#Campobasso. Mamma e figlia di 15 anni morte in ospedale. Si sospetta l'intossicazione alimentare x.com
