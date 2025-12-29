Mamma e figlia morte dopo la cena di Natale Cosa hanno mangiato prima di stare male e le dimissioni per due volte dall' ospedale

Antonella Di Ielsi e sua figlia Sara sono decedute a Campobasso tra il 27 e il 28 dicembre, pochi giorni dopo una cena di Natale. Le cause della loro morte sono ancora da accertare e sarà l'autopsia a chiarire cosa abbia provocato l’intossicazione. Le indagini stanno cercando di ricostruire cosa abbiano mangiato prima di stare male e le possibili ragioni delle due dimissioni dall’ospedale.

