Mamma e figlia morte a Campobasso si ipotizza intossicazione chimica | Dimesse in accordo con familiari
Mamma e figlia decedute a Campobasso, si ipotizza un’intossicazione chimica. Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita erano state ricoverate in ospedale, ma sono state dimesse in accordo con i familiari. L’Azienda sanitaria ha dichiarato di aver seguito le procedure standard, senza ancora chiarire la causa precisa della sospetta tossinfezione verificatasi durante le festività natalizie.
Durante l'accesso all'ospedale di Campobasso di Antonella Di Ielsi e della figlia 15enne Sara Di Vita, "osservate le linee guida e le buone pratiche” hanno spiegato dall'Azienda sanitaria, avvertendeo che per ora la natura della tossinfezione avvenuta durante le feste di Natale resta ignota. "Sicuramente potrebbe essere anche una intossicazione chimica" ha osservato il direttore generale dell'azienda sanitaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
