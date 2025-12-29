Mamma e figlia morte a Campobasso 5 indagati | alla cena della Vigilia c’erano una decina di persone
A Campobasso, cinque persone tra medici e personale sanitario sono indagate per la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta poche ore dopo una cena di Vigilia a cui avevano partecipato circa dieci persone. Le indagini mirano a chiarire le cause di un’ipotizzata grave intossicazione alimentare, che ha portato al decesso delle due donne presso l’ospedale Cardarelli.
Madre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati - Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all'ospedale Cardarelli di Capobasso.
Mamma e figlia 15enne morte a Campobasso, il papà trasferito allo Spallanzani di Roma: è grave. Le ipotesi: "Botulino, listeria, epatite fulminante o una intossicazione ... - Sospetti su funghi o pesce per l'intossicazione fatale a una famiglia di Pietracatella.
Cinque indagati tra medici e personale sanitario per la morte di mamma e figlia 15enne a Campobasso: "Diverse ipotesi di reato, anche omicidio colposo" - Sospetti su funghi o pesce per l'intossicazione fatale a una famiglia di Pietracatella.
