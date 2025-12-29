Mamma e figlia morte a Campobasso 5 indagati | alla cena della Vigilia c’erano una decina di persone

A Campobasso, cinque persone tra medici e personale sanitario sono indagate per la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvenuta poche ore dopo una cena di Vigilia a cui avevano partecipato circa dieci persone. Le indagini mirano a chiarire le cause di un’ipotizzata grave intossicazione alimentare, che ha portato al decesso delle due donne presso l’ospedale Cardarelli.

Cinque persone, tra medici e personale sanitario, sono indagate per la morte di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita: i decessi sono avvenuti a distanza di poche ore all'ospedale Cardarelli di Campobasso in seguito a quella che si ipotizza una gravissima forma di intossicazione alimentare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

