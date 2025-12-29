Mamma e figlia 15enne morte a Campobasso il papà trasferito allo Spallanzani di Roma | è grave Le ipotesi | Botulino listeria epatite fulminante o una intossicazione chimica

Una famiglia di Campobasso ha vissuto un grave episodio di malattia improvvisa, con la morte di madre e figlia 15enne e il padre ricoverato in condizioni critiche a Roma. Dopo una cena domestica, sono comparsi sintomi come dolori addominali e vomito, portando a un sospetto di intossicazione o infezione. Le cause sono ancora oggetto di indagine, con ipotesi che includono botulismo, listeria, epatite fulminante o una contaminazione chimica.

Una cena consumata in casa, martedì 23 dicembre, poi i primi sintomi: forti dolori addominali, vomito persistente, accessi ripetuti al pronto soccorso e dimissioni. Infine, nel giro di poche ore, la morte. È la drammatica sequenza ricostruita da la Repubblica per spiegare quanto accaduto a Sara Di Vita, 15 anni, deceduta nella tarda serata di sabato, e a sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morta poche ore dopo. Entrambe vivevano a Pietracatella, piccolo comune montano della provincia di Campobasso. Il padre, Gianni Di Vita, 55 anni, è stato invece trasportato d’urgenza in elisoccorso allo Spallanzani di Roma, dove si trova ricoverato in Rianimazione in condizioni gravi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Mamma e figlia 15enne morte a Campobasso, il papà trasferito allo Spallanzani di Roma: è grave. Le ipotesi: “Botulino, listeria, epatite fulminante o una intossicazione chimica” Leggi anche: Campobasso, morte per "intossicazione alimentare" dopo cena di pesce madre e figlia 15enne: per la ragazza possibile "epatite fulminante" Leggi anche: Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: Padre ricoverato allo Spallanzani per individuare la tossina La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Madre e figlia 15enne morte per un'intossicazione alimentare; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare: fatale forse una cena di pesce; Campobasso, intossicazione alimentare: muoiono mamma e figlia 15enne; Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia. Mamma e figlia morte per presunta intossicazione a Campobasso, sequestrato cibo che avevano in casa - Continuano le indagini sulla morte di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia 15enne vittime di una presunta intossicazione alimentare ... fanpage.it

