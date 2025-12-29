Maltrattamenti ai bimbi interdittiva per due educatrici di asilo nido

Due educatrici di un asilo nido privato a Forlì sono state sottoposte a misura interdittiva di 12 mesi, accusate di maltrattamenti sui minori. La decisione arriva in seguito alle indagini avviate sulle condizioni di tutela e sicurezza dei bambini affidati alla struttura. La misura mira a garantire la tutela dei minori e a verificare eventuali comportamenti inappropriati nel contesto educativo.

29 DIC – Due educatrici di un asilo nido privato di Forlì accusate di maltrattamento in danno di minori, sono state sottoposte alla misura cautelare interdittiva, il divieto di esercitare la professione, per 12 mesi. L'ordinanza è stata eseguita nei giorni scorsi dai carabinieri: il provvedimento è stato emesso dal Gip, su richiesta della Procura.

