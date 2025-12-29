Maltempo in Usa voli cancellati per bufera di neve | le persone ferme in aeroporto

A causa di una potente bufera di neve nell'Upper Midwest, negli Stati Uniti, numerosi voli sono stati cancellati e molte persone si trovano ancora in aeroporto. La forte combinazione di neve, ghiaccio, pioggia e venti intensi ha provocato disagi significativi ai servizi di trasporto aereo, creando difficoltà sia per i viaggiatori che per le operazioni aeroportuali. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le condizioni meteorologiche persistono.

Un mix di neve, ghiaccio, pioggia e forti venti si è abbattuto nell’ Upper Midwest, in America. In particolare la neve ha causato molti disagi. Ci sono stati migliaia di ritardi e cancellazioni di voli nelle regioni del Nord-Est e dei Grandi Laghi, proprio mentre migliaia di persone si erano riversate su strade e aeroporti durante il periodo di punta delle partenze tra Natale e Capodanno. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

