Maltempo in Usa voli cancellati per bufera di neve | le persone ferme in aeroporto

A causa di una potente bufera di neve nell'Upper Midwest, negli Stati Uniti, numerosi voli sono stati cancellati e molte persone si trovano ancora in aeroporto. La forte combinazione di neve, ghiaccio, pioggia e venti intensi ha provocato disagi significativi ai servizi di trasporto aereo, creando difficoltà sia per i viaggiatori che per le operazioni aeroportuali. La situazione rimane sotto monitoraggio mentre le condizioni meteorologiche persistono.

Un mix di neve, ghiaccio, pioggia e forti venti si è abbattuto nell' Upper Midwest, in America. In particolare la neve ha causato molti disagi. Ci sono stati migliaia di ritardi e cancellazioni di voli nelle regioni del Nord-Est e dei Grandi Laghi, proprio mentre migliaia di persone si erano riversate su strade e aeroporti durante il periodo di punta delle partenze tra Natale e Capodanno.

Maltempo a New York: voli cancellati per tempesta neve - In queste ore, il maltempo a New York è al centro dell’attenzione online, con la notizia dei voli cancellati a causa della tempesta di neve che ha colpito la città. abruzzonews24.com

Stati Uniti, migliaia di voli cancellati per il maltempo - Tempeste di neve e piogge torrenziali bloccano gli aeroporti di New York e Chicago, mentre le autorità invitano a limitare gli spostamenti ... rsi.ch

Il maltempo ha già causato notevoli disagi a chi si è messo in viaggio per le vacanze di Natale, con almeno 9.000 voli cancellati o ritardati da venerdì. - facebook.com facebook

#StatiUniti Oltre 1700 voli cancellati per il maltempo nel Nord della Costa orientale. Una forte nevicata sta coprendo New York, la più intensa degli ultimi 3 anni: attesi fino a 20 cm di neve. Nel video il manto bianco a Horseheads, contea di Chemung x.com

