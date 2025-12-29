Malore dopo il pranzo esofago perforato dalle lenticchie | intervento d’urgenza
Un episodio raro e grave si è verificato a Trento il giorno di Santo Stefano, quando un uomo di oltre sessant’anni ha accusato un malore dopo aver mangiato. La causa è stata una perforazione dell’esofago, probabilmente causata dalle lenticchie consumate durante il pranzo. L’intervento d’urgenza è stato necessario per stabilizzare le condizioni del paziente, evidenziando l’importanza di un intervento rapido in situazioni di emergenza medica.
Un pranzo di festa si è trasformato in un’emergenza medica rarissima e potenzialmente fatale. È accaduto a Trento il giorno di Santo Stefano, quando un uomo di oltre sessant’anni è stato ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale Santa Chiara. A salvarlo è stata una vera corsa contro il tempo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
