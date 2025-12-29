Maledizioni da spezzare e Storia a portata di mano I temi forti della Tournée dei 4 Trampolini 2025-26 e della gara di Oberstdorf

La Tournée dei 4 Trampolini 2025-26 e la gara di Oberstdorf rappresentano un appuntamento importante nel calendario del salto con gli sci. Il 29 dicembre alle 16:30, lo Schattenbergschanze di Oberstdorf ospiterà la prima tappa di questa tradizione, offrendo uno sguardo sulle sfide e le emozioni di questa disciplina. Un evento da seguire per gli appassionati e gli amanti dello sci nordico.

Alle ore 16:30 di lunedì 29 dicembre, lo Schattenbergschanze di Oberstdorf (Germania) farà da palcoscenico alla tappa inaugurale della 74ma Tournèe dei 4 Trampolini. Per la verità, si è già cominciato ieri con la qualificazione. Tuttavia, oggi si separerà il grano dal loglio nell’ottica dell’ennesima edizione di un evento che fa parte della cultura nazionalpopolare dell’Europa centrale. In vista della competizione, è dunque bene sviscerare i temi forti della gara odierna e della Tournée 2025-26 stessa. L’ASTINENZA DELLA GERMANIA. Nel 2001-02, Sven Hannawald vinse la Tournée dei 4 trampolini realizzando il Grande Slam, ossia vincendo tutte e quattro le tappe. 🔗 Leggi su Oasport.it

