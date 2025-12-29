I Wilkerson si preparano a fare il loro trionfale ritorno sul piccolo schermo dopo quasi vent’anni di assenza. Hulu ha finalmente rilasciato il primo trailer ufficiale di Malcolm: Life’s Still Unfair, l’attesissimo revival della celebre sitcom degli anni 2000. Tuttavia, un dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti: un membro storico della famiglia manca all’appello nelle prime immagini. Quando esce il reboot di Malcolm? La trama della nuova serie. La premiere di Malcolm: Life’s Still Unfair è fissata per il 10 aprile sulla piattaforma streaming Hulu. La nuova serie riprende il filo della narrazione ben 19 anni dopo il finale del 2006. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Malcom in the Middle: Il trailer del reboot svela il ritorno dei Wilkerson e un nuovo Dewey

