Malcolm | il protagonista cerca di evitare la sua famiglia nel trailer della serie revival

Nel trailer della serie revival di Malcolm, il protagonista cerca di evitare la sua famiglia, creando un'atmosfera di tensione e attesa. I fan dovranno aspettare fino ad aprile per rivedere sullo schermo i personaggi interpretati da Frankie Muniz e Bryan Cranston, promettendo un ritorno che riprende le dinamiche della serie originale con un nuovo sguardo.

Bisognerà attendere fino ad aprile prima di poter rivedere sugli schermi i personaggi interpretati da Frankie Muniz e Bryan Cranston. Il 10 aprile debutterà sugli schermi americani di Hulu, il revival di Malcolm, di cui è stato condiviso il trailer che regala molte anticipazioni dell'atteso ritorno dell'amata famiglia disfunzionale al centro della trama. In Italia gli episodi che regalano la reunion dovrebbero arrivare in streaming su Disney+. Cosa anticipa il trailer del revival della serie Nel video promozionale dei quattro episodi che compongono Malcolm in the Middle: Life's Still Unfair, si possono rivedere in azione i personaggi interpretati da Frankie Muniz, Bryan Cranston e Jane Kaczmarek ben 19 anni dopo la conclusione dell'apprezzata comedy. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

