Madre e figlia morte per una intossicazione alimentare a Campobasso cinque indagati

A Campobasso, madre e figlia di 15 anni sono decedute per sospetta intossicazione alimentare. Attualmente, cinque medici risultano iscritti nel registro degli indagati nell'ambito delle indagini in corso. La vicenda ha suscitato grande attenzione e si stanno approfondendo le cause che hanno portato a questa tragedia.

AGI - Cinque medici sono iscritti nel registro degli indagati nell'ambito dell'indagine che ha visto due persone, madre e figlia 15enne, morte a Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare. L'indagine, si legge in una nota della Procura, "è prioritariamente volta a costruire l'intera catena degli interventi medici, con specifico riguardo ai precedenti accessi della 15enne presso il Pronto soccorso: risulta infatti che la minore si fosse presentata in struttura per due volte prima del decesso. Parimenti si indaga sugli interventi richiesti dalla madre prima dell'evento fatale". Stabili le condizioni del padre ricoverato.

Madre e figlia 15enne morte per intossicazione: Padre ricoverato allo Spallanzani per individuare la tossina - L'uomo trasferito in ambulanza a Roma per essere sottoposto a una serie di accertamenti mirati per individuare l’eventuale tossina o l’agente responsabile ... fanpage.it

Madre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati - Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all’ospedale Cardarelli di Capobasso. quotidiano.net

Tragedia a Pietracatella (Campobasso): madre e figlia morte per sospetta intossicazione alimentare: Una tragedia che ha sconvolto la comunità del piccolo paese molisano di Pietracatella. Madre 50enne e figlia 15enne sono morte all’ospedale Cardarelli di C - facebook.com facebook

