Madre e figlia morte per sospetta intossicazione cinque indagati a Campobasso

La Procura di Campobasso ha iscritto nel registro degli indagati cinque persone del personale sanitario del Cardarelli, nell’ambito di un'indagine per omicidio colposo. La vicenda riguarda la morte sospetta di Sara Di Vita, 16 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, avvenuta in circostanze ancora da chiarire. Le indagini puntano a fare luce sulle possibili cause di questa tragica intossicazione.

