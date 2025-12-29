Madre e figlia morte per intossicazione dopo i pranzo di Natale indagati cinque medici | Dimesse due volte prima del decesso
Sono cinque medici indagati per la morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, decedute a causa di un’intossicazione alimentare a Pietracatella, Campobasso. Le indagini sono aperte dopo che le vittime avevano già riferito di aver consultato medici prima del decesso. La vicenda solleva questioni sulla tempestività e sulla qualità delle cure ricevute.
Sono cinque i medici indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre 50enne Antonella Di Ielsi, decedute a seguito di un’intossicazione alimentare nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso. I cinque iscritti nel registro delle notizie di reato – tra medici e personale sanitario – fanno parte dell’equipe dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove le donne erano state condotte. L’ipotesi di reato, secondo quanto apprende Ansa, sarebbero di omicidio colposo e lesioni colpose. Le dimissioni dall’ospedale (per due volte) e il sequestro. Nella giornata di ieri, gli investigatori hanno effettuato un ampio sequestro degli alimenti che le due donne avrebbero consumato nei pasti per festeggiare il Natale: barattoli, conserve, prodotti commestibili ma anche scarti di alimenti (come gusci di vongole) sono stati recuperati e portati in laboratorio. 🔗 Leggi su Open.online
