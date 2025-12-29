Madre e figlia morte per intossicazione cinque medici indagati Sequestrati i funghi e il pesce mangiati alla vigilia

Sono state sequestrate le sostanze alimentari consumate dalla madre e dalla figlia decedute a Pietracatella, in provincia di Campobasso, a causa di un’ipotetica intossicazione. Cinque medici risultano indagati nel caso che ha coinvolto la morte di Antonella Di Ielsi e della quindicenne Sara Di Vita. L’indagine mira a chiarire le cause dell’accaduto e a verificare eventuali responsabilità legate ai prodotti consumati, tra cui funghi e pesce.

Sono stati sequestrati i prodotti alimentari presenti nell'abitazione e risultano cinque i medici indagati per la morte della quindicenne Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a seguito di una presunta intossicazione alimentare nella loro casa di Pietracatella, in provincia di Campobasso. I cinque iscritti nel registro degli indagati, tra medici e personale sanitario, fanno parte dell' équipe dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove le due donne erano state trasportate dopo il malore. Le ipotesi di reato al momento formulate dalla procura sono omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose e la specifica responsabilità penale in ambito sanitario.

