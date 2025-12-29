Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso | sequestrato tutto il cibo della Vigilia di Natale

A Campobasso, madre e figlia di 15 anni sono decedute nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli, probabilmente a causa di un’intossicazione. In seguito alla tragedia, le autorità hanno sequestrato tutto il cibo consumato durante la Vigilia di Natale per approfondimenti. La vicenda solleva interrogativi sulle cause e sulle responsabilità, mentre le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

Sviluppi sul decesso di una donna e della figlia di soli 15 anni, morte a poche ore di distanza nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sebbene le cause esatte non siano ancora state accertate, il direttore generale dell’Asrem, Giovanni Di Santo, ha confermato in conferenza stampa che la tragedia è riconducibile a una tossinfezione, la cui natura — alimentare o chimica. 🔗 Leggi su Feedpress.me

