Madre e figlia morte per intossicazione a Campobasso | 5 indagati per omicidio colposo

A Campobasso, cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute a causa di un'intossicazione alimentare. L’indagine mira a chiarire le cause dell’incidente e a fare luce sulle responsabilità. La vicenda ha suscitato attenzione sulla sicurezza alimentare e sulle eventuali negligenze nel contesto coinvolto.

Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi per intossicazione alimentare. Si tratta del personale sanitario che ha gestito il ricovero e le terapie all'ospedale Cardarelli di Capobasso, dove sono avvenuti i decessi. Al momento, l'accusa è di omicidio colposo. La Squadra Mobile intanto ha sequestrato le cartelle cliniche dall'ospedale e i resti degli alimenti trovati nell'abitazione della famiglia a Pietracatella. Il padre Gianni Di Vita – 55 anni, commercialista ed ex sindaco di Pietracatella – resta ricoverato in condizioni gravi, anche se stabili: ieri è stato trasferito in elicottero al reparto di rianimazione dello Spallanzani di Roma.

