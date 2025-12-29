Madre e figlia morte dopo una sospetta intossicazione | cinque indagati

La Procura di Campobasso ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, rispettivamente di 50 e 15 anni. Le autorità stanno approfondendo le cause di un sospetto episodio di intossicazione che avrebbe coinvolto le due donne, al momento decedute. La vicenda è oggetto di indagini per chiarire le circostanze e le responsabilità.

Sarebbero cinque le persone iscritte nel registro degli indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Campobasso sulla morte di Antonella Di Iels i, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Le due sono decedute tra la serata di sabato e la mattina di domenica all’ospedale Ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo il ricovero per una sospetta intossicazione alimentare. La conferma arriva da fonti vicine agli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo con diverse ipotesi di reato, tra cui quella più grave di omicidio colposo plurimo. Medici e personale sanitario iscritti nel registro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Campobasso, madre e figlia morte dopo aver mangiato pesce: il racconto del medico; L'intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di 15 anni non ce l'ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, oggi è deceduta anche la mamma. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provin

Mamma e figlia 15enne morte a Campobasso, il papà trasferito allo Spallanzani di Roma: è grave. Le ipotesi: "Botulino, listeria, epatite fulminante o una intossicazione ... - Sospetti su funghi o pesce per l'intossicazione fatale a una famiglia di Pietracatella.