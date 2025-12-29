Madre e figlia morte dopo una sospetta intossicazione | cinque indagati
La Procura di Campobasso ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine sulla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, rispettivamente di 50 e 15 anni. Le autorità stanno approfondendo le cause di un sospetto episodio di intossicazione che avrebbe coinvolto le due donne, al momento decedute. La vicenda è oggetto di indagini per chiarire le circostanze e le responsabilità.
Sarebbero cinque le persone iscritte nel registro degli indagati nell’inchiesta aperta dalla Procura della Repubblica di Campobasso sulla morte di Antonella Di Iels i, 50 anni, e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Le due sono decedute tra la serata di sabato e la mattina di domenica all’ospedale Ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo il ricovero per una sospetta intossicazione alimentare. La conferma arriva da fonti vicine agli inquirenti, che hanno aperto un fascicolo con diverse ipotesi di reato, tra cui quella più grave di omicidio colposo plurimo. Medici e personale sanitario iscritti nel registro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
