Madre e figlia morte a Campobasso l’ipotesi di un’epatite fulminante L’esperto | Può causarla un fungo

A Campobasso, madre e figlia sono decedute in breve tempo, con l’ipotesi di un’epatite fulminante. Mercoledì sarà eseguita l’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, nel tentativo di chiarire le cause del decesso. Un esperto ha suggerito che un fungo potrebbe aver contribuito all’insorgenza della grave condizione.

Campobasso sotto choc, madre e figlia morte per sospetta intossicazione. Si muove la Procura, cinque indagati - Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, riguardano il personale sanitario che ha seguito le prime fasi di assistenza ... affaritaliani.it

Madre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati - Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all’ospedale Cardarelli di Capobasso. quotidiano.net

#Campobasso: madre e figlia morte intossicate, cinque indagati tra il personale sanitario intervenuto x.com

Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare: fatale forse una cena di pesce. Il cenone della Vigilia di Natale, poi il malessere. Dimesse due volte, il peggioramento rapidissimo ed il decesso. Il papà ricoverato allo Spallanzani di Roma - facebook.com facebook

