Madre e figlia morte a Campobasso l’ipotesi di un’epatite fulminante L’esperto | Può causarla un fungo

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campobasso, madre e figlia sono decedute in breve tempo, con l’ipotesi di un’epatite fulminante. Mercoledì sarà eseguita l’autopsia sui corpi di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, nel tentativo di chiarire le cause del decesso. Un esperto ha suggerito che un fungo potrebbe aver contribuito all’insorgenza della grave condizione.

Mercoledì l'autopsia sul corpo di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia morte a poche ore di distanza per una sospetta intossicazione a Campobasso. Per cercare di capire cosa può essere successo abbiamo parlato con Maurizio Bissoli, responsabile del Centro AntiVeleni dell'ospedale Niguarda di Milano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Campobasso, morte per "intossicazione alimentare" dopo cena di pesce madre e figlia 15enne: per la ragazza possibile "epatite fulminante"

Leggi anche: Mamma e figlia 15enne morte a Campobasso, il papà trasferito allo Spallanzani di Roma: è grave. Le ipotesi: “Botulino, listeria, epatite fulminante o una intossicazione chimica”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare: fatale forse una cena di pesce; Campobasso, madre e figlia morte dopo aver mangiato pesce: il racconto del medico; Campobasso, intossicazione alimentare: muoiono mamma e figlia 15enne.

madre figlia morte campobassoMadre e figlia morte a Campobasso, l’ipotesi di un’epatite fulminante. L’esperto: “Può causarla un fungo” - Mercoledì l'autopsia sul corpo di Antonella Di Ielsi, 50 anni, e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia morte a poche ore di distanza per una sospetta ... fanpage.it

madre figlia morte campobassoCampobasso sotto choc, madre e figlia morte per sospetta intossicazione. Si muove la Procura, cinque indagati - Le indagini, affidate alla Squadra Mobile, riguardano il personale sanitario che ha seguito le prime fasi di assistenza ... affaritaliani.it

madre figlia morte campobassoMadre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati - Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all’ospedale Cardarelli di Capobasso. quotidiano.net

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.