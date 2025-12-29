A Campobasso, sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e della madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvenuta presso l’ospedale Cardarelli. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause di questi decessi e accertare eventuali responsabilità. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all’ospedale Cardarelli di Capobasso. L’ipotesi è di intossicazione alimentare, sotto i riflettori c’è il pranzo dell’Antivigilia di Natale, a base di pesce. Il padre Gianni Di Vita – 55 anni, commercialista ed ex sindaco di Pietracatella – resta ricoverato in condizioni gravi, ieri è stato trasferito in elicottero al reparto di rianimazione dello Spallanzani di Roma. È in ospedale a Roma anche la figlia maggiore Alice, 18 anni, ma solo in via precauzionale: non è mai stata male, la sera del 23 dicembre non ha cenato a casa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Madre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati

Leggi anche: Madre e figlia morte a Campobasso, 5 indagati

Leggi anche: Intossicazione alimentare a Campobasso: cinque indagati per morte madre e figlia

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Campobasso, intossicazione alimentare: morte mamma e figlia; L’intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di 15 anni non ce l’ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, oggi è deceduta anche la mamma. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provin; Madre e figlia 15enne morte per intossicazione alimentare: fatale forse una cena di pesce; Campobasso, madre e figlia morte dopo aver mangiato pesce: il racconto del medico.

Madre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati - Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all’ospedale Cardarelli di Capobasso. quotidiano.net