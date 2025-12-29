Madre e figlia morte a Campobasso 5 indagati

A Campobasso, madre e figlia sono state trovate decedute in circostanze ancora da chiarire. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine, ipotizzando diversi reati, tra cui l’omicidio colposo plurimo. Le indagini sono in corso per accertare le cause e le responsabilità dell’accaduto.

La Procura ha aperto un fascicolo con diverse ipotesi di reati, tra cui la più grave di omicidio colposo plurimo.

