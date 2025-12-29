Madre e figlia 15enne morte per intossicazione | Padre ricoverato allo Spallanzani per individuare la tossina

Una tragedia ha colpito Pietracatella, dove madre e figlia di 15 anni sono decedute per un’intossicazione alimentare dopo un pasto di pesce. Il padre, invece, è stato ricoverato allo Spallanzani di Roma per approfondimenti sulla possibile presenza di una tossina o agente responsabile. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause di questa drammatica perdita familiare.

L'uomo trasferito in ambulanza a Roma per essere sottoposto a una serie di accertamenti mirati per individuare l’eventuale tossina o l’agente responsabile dell’intossicazione che ha ucciso moglie e figlia 15enne dopo un pasto a base di pesce alla vigilia di Natale nella loro casa di Pietracatella. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

