Macron a gennaio nuovo incontro dei Volenterosi per aiuti a Kiev

A gennaio, i Volenterosi si riuniranno a Parigi per discutere e definire i contributi concreti da offrire all'Ucraina. L'incontro mira a coordinare gli aiuti e le iniziative a sostegno del paese, in un contesto di collaborazione internazionale. La riunione si inserisce nel quadro degli impegni assunti per supportare la stabilità e la ricostruzione dell'Ucraina, promuovendo un approccio condiviso e responsabile.

Trump-Zelensky, l’accordo non c’è. Le questioni aperte: Donbass e centrale di Zaporizhzhia. Zelensky: “I negoziati continuano”. Macron: “A gennaio Volenterosi a ... - Nel nuovo anno riunione alla Casa Bianca con i leader europei e ucraini ... quotidiano.net

Macron, vertice a Parigi a gennaio sulle garanzie per Kiev - Al centro del vertice la sicurezza futura del Paese invaso dai russi e il piano di pace con Mosca ... rsi.ch

Trump sente Putin e incontra Zelensky: «Accordo sempre più vicino» ma restano i nodi Donbass e sicurezza. Macron: a inizio gennaio riunione dei Volenterosi ilsole24ore.com/art/trump-sent… x.com

