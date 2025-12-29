Macerata la Calabria è amara Errori e sfortuna | vince Lagonegro
Macerata affronta una sconfitta contro Lagonegro, in una partita caratterizzata da errori e sfortuna. La sfida si conclude con il risultato di 3-1, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra locale. Nonostante l’impegno di giocatori come Cantagalli e Raffaelli, la formazione maceratese non riesce a ottenere il risultato desiderato, evidenziando le sfide di questa fase del campionato.
RINASCITA 3 BANCA MACERATA 1 (25-21, 25-20, 23-25, 25-20): Arasomwan 8, Esposito, Raffaelli 15, Pegoraro, Cantagalli 24, Tognoni 8, Armenante 5, Sperotto 2, Andonovic, Mastracci 1, Fortunato, De Angelis. Ne: Pegoraro. All. Kantor. MACERATA: Novello 17, Pedron 3, Garello 3, Fall 13, Diaferia 6, Zhelev 12, Karyagin 15, Becchio, Talevi, Gabbanelli, Dolcini. Ne: Pesciaioli. All. Giannini. Arbitri: Marconi e Gaetano Note – Durata set: 26’, 26’, 30’, 31’. Tot 1h e 53’. Battute punto: Lagonegro 2 (11 errori), Macerata 2 con (23 errori). Muri punto: Lagonegro 14, Macerata 7. Attacco punto: Lagonegro 48%, Macerata 50%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: McLaren, troppi errori e ora pure la sfortuna... Verstappen ne sta approfittando per tornare in lotta
Leggi anche: Rabbia Robur! Pareggio-rammarico. Errori e sfortuna: bianconeri bloccati
Vieni a scegliere i tuoi regali nei Negozi di Natale di EMERGENCY! Ci trovi in 24 città: Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Macerata, Mestre, Milano, Napoli, Padova, Pisa, Reggio Calabria, Reggio - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.