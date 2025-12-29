Macabre grottesche e assurde | il guinness delle notizie 2025

Ecco un’introduzione adatta alle tue richieste: Nel 2025, le notizie più inquietanti e sorprendenti hanno mostrato un panorama variegato, con eventi spesso macabri e insoliti. Tra queste, spiccano le scoperte in Siberia, dove la polizia di Yakutsk ha rinvenuto quattro corpi congelati attorno a un tavolo in un seminterrato. Un episodio che, tra gli altri, contribuisce a delineare il quadro delle vicende più strane e inquietanti dell'anno.

Sul podio delle notizie macabre del 2025 sale di prepotenza la Russia. A Yakutsk, in Siberia orientale, la polizia ha scoperto quattro corpi congelati disposti attorno a un tavolo in un seminterrato. I cadaveri erano lì da tre anni, conservati dal permafrost. Il proprietario, un ex custode con disturbi psichici, continuava a "servire loro il tè". A Ekaterinburg, sempre in Siberia, è stato arrestato un dipendente dell'obitorio che teneva in casa tre manichini vestiti da sposa: in realtà erano resti mummificati di donne che lo avevano respinto. L'Argentina si aggiudica il bronzo: nel quartiere di Caballito, Buenos Aires, i vicini si lamentavano da mesi per l'odore nauseabondo vicino a una abitazione e per la presenza costante di mosche.

