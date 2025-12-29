Maas apertura straordinaria al pubblico il 31 dicembre

Il Mercato Agro Alimentari Sicilia aprirà straordinariamente al pubblico il 31 dicembre, offrendo un’occasione speciale per le famiglie e i consumatori di trovare prodotti di qualità e prezzi competitivi in vista del cenone di fine anno. Un’opportunità per acquistare alimenti freschi e locali, contribuendo a rendere il proprio ultimo giorno dell’anno semplice e autentico.

Mercoledì 31 dicembre, ultimo giorno di apertura del Mercato Agro Alimentari Sicilia, al territorio ed alle famiglie che cercano qualità e risparmio in vista del cenone di fine anno. Coloro che volessero approfittare della speciale iniziativa natalizia, approvvigionandosi nel periodo festivo con.

