Maas apertura straordinaria al pubblico il 31 dicembre
Il Mercato Agro Alimentari Sicilia aprirà straordinariamente al pubblico il 31 dicembre, offrendo un’occasione speciale per le famiglie e i consumatori di trovare prodotti di qualità e prezzi competitivi in vista del cenone di fine anno. Un’opportunità per acquistare alimenti freschi e locali, contribuendo a rendere il proprio ultimo giorno dell’anno semplice e autentico.
Mercoledì 31 dicembre, ultimo giorno di apertura del Mercato Agro Alimentari Sicilia, al territorio ed alle famiglie che cercano qualità e risparmio in vista del cenone di fine anno. Coloro che volessero approfittare della speciale iniziativa natalizia, approvvigionandosi nel periodo festivo con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
