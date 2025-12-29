Ma il problema non è solo Hannoun le sanzioni a Putin e Silvia Salis | quindi oggi

Oggi riflettiamo su un tema complesso che coinvolge garantismo, libertà di opinione e responsabilità. Se ci si proclama garantisti, è importante mantenere coerenza anche nei confronti di figure controverse come Mohammad Hannoun, che ha pubblicamente espresso simpatie per Hamas. La questione solleva interrogativi su limiti e doveri di chi si impegna a tutela dei diritti fondamentali, senza rinunciare alla chiarezza e alla sobrietà nel giudizio.

Chi si professa garantista, come il sottoscritto, deve esserlo sempre, anche con Mohammad Hannoun. Il punto è che il signore in questione non ha mai nascosto di essere un "simpatizzante di Hamas ". Ecco. Il milione di euro trovato in contanti è sospetto. Il fatto che abbiano ritenuto necessario nascondere dei computer dentro un'intercapedine lo è ancor di più. A sentire i pm, i milioni raccolti in Italia finivano più ai terroristi che ai bisognosi. Vedremo. Ma il punto grave, qui, è che un pezzo di società — immigrati, seconde generazioni e Pro Pal vari — ritiene giusto finanziare la " resistenza palestinese " che spara missili verso Israele, seppellisce ostaggi vivi nei tunnel di Gaza e massacra 1200 civili inermi nell'operazione terroristica del 7 ottobre.

