Lutto per lo sport italiano Addio a Davide Tizzano due volte oro olimpico e presidente della Federcanottaggio

Il mondo dello sport italiano piange la scomparsa di Davide Tizzano, due volte campione olimpico e presidente della Federcanottaggio. All’età di 57 anni, Tizzano è deceduto nella sua abitazione a Napoli dopo aver affrontato con determinazione una grave malattia. La sua figura rimarrà un punto di riferimento nel panorama della canottaggio e dello sport nazionale.

Davide Tizzano si è spento all'età di 57 anni nella sua casa a Napoli dopo aver lottato fino all'ultimo contro una brutta malattia. Eletto il 24 novembre 2024 Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, da atleta il campano classe 1968 conquistò ben due titoli olimpici trionfando nel quattro di coppia a Seul 1998 e nel due di coppia ad Atlanta 1996. Tizzano ha praticato anche la vela, arrivando a disputare due edizioni della Coppa America a bordo de Il Moro di Venezia nel 1991 e poi con Mascalzone Latino nel 2007. Oltre al ruolo di presidente federale, era impegnato nella politica sportiva anche come presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo dall'ottobre del 2021.

Lutto nello sport italiano: addio a Davide Tizzano, presidente della Federcanottaggio - La Costa d’Amalfi e il mondo dello sport italiano piangono la scomparsa di Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio, venuto a mancare all’età di soli 57 anni. ilvescovado.it

