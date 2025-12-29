Lutto nel mondo dello sport | addio la campione olimpico napoletano Davide Tizzano

È venuto a mancare all’età di 57 anni Davide Tizzano, campione olimpico e attuale presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Originario di Napoli, Tizzano ha lasciato un’impronta significativa nel mondo dello sport, distinguendosi per il suo impegno e i successi raggiunti. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il movimento sportivo italiano.

Si è spento all'età di 57 anni il napoletano Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Davide era stato campione olimpico con il quattro di coppia a Seoul 1988 e con il due di coppia ad Atlanta 1996. Ha partecipato a due campagne di Coppa America vincendo la Louis Vuitton.

