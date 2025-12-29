Lutto nel mondo dello sport | addio al campione olimpico napoletano Davide Tizzano

È venuto a mancare Davide Tizzano, campione olimpico e attuale presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Originario di Napoli, aveva 57 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport e del canottaggio italiano. Un ricordo rispettoso di una figura che ha contribuito con passione e competenza allo sviluppo dello sport nazionale.

Si è spento all'età di 57 anni il napoletano Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio. Davide era stato campione olimpico con il quattro di coppia a Seoul 1988 e con il due di coppia ad Atlanta 1996. Ha partecipato a due campagne di Coppa America vincendo la Louis Vuitton.

