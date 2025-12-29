L’urlatore furioso si annullò mentre i grandi cannoni si accontentavano di un punto ciascuno

Nella giornata del 29 dicembre 2025, il calcio africano ha regalato emozioni e delusioni. Nonostante il gol di Amad Diallo, la Costa d’Avorio non è riuscita a conquistare la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d’Africa. La partita si è conclusa con un pareggio, evidenziando l’equilibrio tra le squadre e il valore delle prestazioni sul campo. Un episodio che testimonia l’imprevedibilità e la passione di questo sport.

2025-12-29 00:00:00 Giorni caldissimi in redazione! Il meraviglioso gol di Amad Diallo non è bastato alla Costa d'Avorio per assicurarsi la vittoria di cui aveva bisogno per assicurarsi la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa d'Africa. L'esterno del Manchester United ha aperto le marcature al 51? ma, appena cinque minuti dopo, il tiro di Junior Tchamadeu è stato deviato da Ghislain Konan regalando al Camerun un meritato punto. Il pareggio significa che le due squadre hanno entrambe quattro punti nelle prime due partite e sono ben posizionate per avanzare dal Gruppo F. Il primo dramma quando la lavorazione del legno colpì.

