Lungolago chiuso alle auto e divieti | come cambia Lecco per il Capodanno

29 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dei festeggiamenti di Capodanno, il Comune di Lecco ha disposto alcune modifiche alla viabilità e divieti di accesso nel centro cittadino e lungo il passeggio sul lungolago. Queste misure, adottate per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento delle celebrazioni, saranno in vigore il 31 dicembre e il 1° gennaio. Ecco cosa cambia per residenti e visitatori durante queste date.

In vista dei festeggiamenti per il nuovo anno, per salvaguardare la sicurezza delle persone che?affolleranno il centro cittadino e il lungolago, il Comune di Lecco ha previsto alcune divieti e modifiche alla viabilità per il 31 dicembre e il 1° gennaio.Lato viabilistico, dalle 22 del 31 dicembre. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Lungolago di Lecco, cantieri e difficoltà: code alla Malpensata, lavori annegati alle Caviate

Leggi anche: Lungolago di Lecco: "Il 'tocco estetico finale' che offende la città"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Lungolago chiuso alle auto e divieti: come cambia Lecco per il Capodanno.

lungolago chiuso auto divietiLungolago chiuso alla auto e divieti: come cambia Lecco per il Capodanno - Ordinanza del Comune per la notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio al fine di garantire i festeggiamenti per il nuovo anno. leccotoday.it

Giornata senza auto: sabato mattina chiuso centro storico e zona interna dei viali. Tutti i divieti - Un sabato mattina difficile per la celebrazione domani della “Giornata senza auto”, all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. quotidianodipuglia.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.