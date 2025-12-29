Lungolago chiuso alla auto e divieti | come cambia Lecco per il Capodanno

Per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti di Capodanno, il Comune di Lecco ha introdotto restrizioni alla circolazione e alla sosta lungo il lungolago e nel centro cittadino nei giorni 31 dicembre e 1° gennaio. Queste misure prevedono la chiusura al traffico e divieti di accesso per favorire il deflusso dei partecipanti e assicurare un evento in sicurezza per tutti.

In vista dei festeggiamenti per il nuovo anno, per salvaguardare la sicurezza delle persone che?affolleranno il centro cittadino e il lungolago, il Comune di Lecco ha previsto alcune divieti e modifiche alla viabilità per il 31 dicembre e il 1° gennaio.Lato viabilistico, dalle 22 del 31 dicembre. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lungolago chiuso alla auto e divieti: come cambia Lecco per il Capodanno Leggi anche: Lungolago chiuso alle auto e divieti: come cambia Lecco per il Capodanno Leggi anche: Lungolago di Lecco, cantieri e difficoltà: code alla Malpensata, lavori annegati alle Caviate Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Lungolago chiuso alle auto e divieti: come cambia Lecco per il Capodanno. Lungolago chiuso alla auto e divieti: come cambia Lecco per il Capodanno - Ordinanza del Comune per la notte fra il 31 dicembre e il 1° gennaio al fine di garantire i festeggiamenti per il nuovo anno. leccotoday.it

Giornata senza auto: sabato mattina chiuso centro storico e zona interna dei viali. Tutti i divieti - Un sabato mattina difficile per la celebrazione domani della “Giornata senza auto”, all’interno della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. quotidianodipuglia.it

I colori dell'inverno sul lungolago di Gavirate, la foto è di Marzia Malesani. Vi auguriamo una buona domenica così - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.