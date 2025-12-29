Nella notte tra sabato e domenica, le luminarie di Natale di piazza 11 Settembre a Noviglio sono state vandalizzate. Le decorazioni natalizie sono state danneggiate, creando disagi alla comunità locale. Le autorità stanno indagando sull’accaduto per individuare i responsabili e ripristinare l’atmosfera festiva nella piazza.

È caccia ai vandali che, nella notte tra sabato e domenica, hanno danneggiato le decorazioni natalizie in piazza 11 Settembre, nel cuore di Noviglio. Nel mirino sono finite alcune palle di Natale che sono state rotte, e le luminarie installate dall’amministrazione comunale per abbellire il paese durante le festività. Non si tratta purtroppo di un episodio isolato. Come già accaduto in passato, anche quest’anno il periodo natalizio è stato segnato da gesti incivili. Episodi simili si erano già verificati in comuni limitrofi, dove in un’occasione era stato persino distrutto un piccolo presepe, suscitando indignazione tra i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luminarie di Natale vandalizzate

Leggi anche: FOTO/ “InCanto di Natale”, accese le luminarie. Al via la magia del Santo Natale

Leggi anche: San Martino al Cimino si prepara al Natale: musica gospel, il concerto di Natale e l'accensione delle luminarie

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Luminarie di Natale vandalizzate.

Luminarie di Natale vandalizzate - È caccia ai vandali che, nella notte tra sabato e domenica, hanno danneggiato le decorazioni natalizie in piazza ... ilgiorno.it