Luis Suárez cancella l’ombra di Gyökeres | lo Sporting ha trovato il suo nuovo finalizzatore

Lo Sporting CP si affida a Luis Suárez come nuovo punto di riferimento in attacco, sostituendo Viktor Gyökeres. Dopo la partenza dello svedese in estate, la squadra cercava un rinforzo di esperienza e affidabilità per rafforzare il reparto offensivo. La scelta di Suárez rappresenta un passo importante nel processo di ricostruzione, contribuendo alla stabilità e alla continuità del club nel corso della stagione.

Allo Sporting CP il passaggio di testimone sembrava impossibile. Quando in estate Viktor Gyökeres ha salutato Lisbona lasciando un vuoto pesantissimo, in molti si aspettavano un inevitabile ridimensionamento. Invece, il presente parla chiaro: Luis Suárez non è una soluzione tampone, ma una certezza. Il centravanti colombiano, classe 1997, arrivato dall’ Almería, ha impiegato pochissimo per prendersi la scena. I numeri lo raccontano senza bisogno di interpretazioni: 14 gol in campionato, gli stessi di Vangelis Pavlidis del Benfica, vetta condivisa della classifica marcatori e Sporting pienamente in corsa per il titolo, a ridosso del Porto. 🔗 Leggi su Como1907news.com

