Luis Henrique a Sky | Avevo bisogno di tempo per inserirmi puntiamo in alto! I miei compagni mi aiutano

Luis Henrique, esterno dell’Inter, ha commentato la recente vittoria contro l’Atalanta, sottolineando l’importanza del tempo di adattamento e il supporto dei compagni. Ha inoltre espresso ambizioni di crescita e miglioramento, evidenziando il suo ruolo nel progetto della squadra. Le sue dichiarazioni riflettono un atteggiamento positivo e determinato, fondamentale per l’integrazione e il successo collettivo.

