Luis Henrique a Sky | Avevo bisogno di tempo per inserirmi puntiamo in alto! I miei compagni mi aiutano
Luis Henrique, esterno dell’Inter, ha commentato la recente vittoria contro l’Atalanta, sottolineando l’importanza del tempo di adattamento e il supporto dei compagni. Ha inoltre espresso ambizioni di crescita e miglioramento, evidenziando il suo ruolo nel progetto della squadra. Le sue dichiarazioni riflettono un atteggiamento positivo e determinato, fondamentale per l’integrazione e il successo collettivo.
Inter News 24 L’esterno dell’Inter, Luis Henrique, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro l’Atalanta: le sue parole. Intervenuto nel corso del postpartita di Atalanta Inter, Luis Henrique ha commentato così la vittoria ottenuta nel 17° turno di Serie A 202526. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. COSA SIGNIFICA QUESTA VITTORIA – « Significa tantissimo perché abbiamo lavorato tanto per arrivare qui. Siamo tanto contenti ». COSA STA CAMBIANDO NEL MIO GIOCO? – « Penso che il tempo di gioco e miei compagni mi aiutano tanto ». DOVE PUO’ ARRIVARE L’INTER – « È altissimo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Milan, così Nkunku dopo il Verona: “Avevo bisogno di tempo, ora mi sento sempre meglio. Sullo Scudetto…”
Leggi anche: Inter-Como, Chivu: “Luis Henrique ha bisogno di fiducia, è una squadra fastidiosa”
Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4-3 ai rigori l’Inter: è in finale contro il Napoli.
Bergomi riconosce: "Avevo tanti dubbi su Luis Henrique. L'Inter è un gruppo vero" - 0 al Como che sa di messaggio alle dirette rivali per lo Scudetto: la squadra di Cristian Chivu è ora al secondo posto in solitaria, in attesa di ... m.tuttomercatoweb.com
Inter, aumenta la fiducia per Luis Henrique. Le news di calciomercato - Dopo il forte interesse manifestato per il 23enne brasiliano, esterno che giocherebbe in fascia con una vocazione più offensiva, i nerazzurri hanno registrato la ... sport.sky.it
Inter, forte interesse per Luis Henrique dell'Olympique Marsiglia - Forte interesse dei nerazzurri per Luis Henrique, esterno offensivo brasiliano di proprietà dell'Olympique Marsiglia. sport.sky.it
22’ Ci prova Luis Henrique: la palla si spegne sul fondo #AtalantaInter 0-0 #ForzaInter #SerieA x.com
Formazione ufficiale Atalanta Sommer, Bisseck, Akanji, Bastoni, Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Lautaro, Thuram - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.