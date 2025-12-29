Luigi Petrella travolto e ucciso a 16 anni a Mondragone 47enne a processo per omicidio volontario
Pietro Cascarino sarà sottoposto a processo per omicidio volontario in relazione alla morte di Luigi Petrella, il ragazzo di 16 anni travolto e abbandonato a terra a Mondragone, Caserta. L’incidente, avvenuto recentemente, ha suscitato attenzione sulla dinamica e sulle responsabilità, portando all’avvio delle procedure giudiziarie necessarie per chiarire la vicenda.
